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Космический грузовой корабль «Прогресс МС-24» успешно пристыковался к МКС

Ян Брацкий
07:23 25.08.2023
На борт Международной космической станции грузовик доставил почти 2,5 тонны полезных грузов, включая научное оборудование для опытов.
Космический грузовой корабль «Прогресс МС-24» успешно пристыковался к МКС
© Фото: Роскосмос
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Космический грузовой корабль «Прогресс МС-24» успешно пристыковался к Международной космической станции. На борту грузовика почти 2,5 тонны грузов, включая продукты, питьевую воду, азот для пополнения атмосферы станции и научное оборудование, пишет РИА Новости.

Благодаря доставленному оборудованию, космонавты смогут провести ряд уникальных опытов, среди которых исследование влияния невесомости на работу сердца, ЖКТ, состояние крови и пищеварительной системы. Грузовик стартовал в ночь на 23 августа. В космос его вывела ракета-носитель «Союз-2.1а». Там «Прогрессу» предстоит провести 174 дня.

Накануне стало известно об операции по уклонению МКС от столкновения с космическим мусором. Орбита станции был скорректирована с помощью двигателей российского модуля «Звезда». Высоту орбиты станции уменьшили на 500 метров.

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