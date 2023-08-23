Ракета «Союз-2.1а» с грузом для МКС стартовала с Байконура

Стыковка «Прогресса МС-24» к Международной космической станции планируется на 25 августа 06:49 по московскому времени.

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Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-24» стартовала с Байконура в 4 часа 8 минут. Трансляция запуска велась на сайте Роскосмоса.

Транспортный корабль доставит на МКС около двух с половиной тонн грузов. Среди них - 500 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота, а также 1535 кг ресурсного оборудования и инструментов, медсредств, продуктов, одежды, материалов для научных экспериментов.

На Международной космической станции находится экспедиция в составе россиян Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Андрея Федяева, а также астронавты NASA Франциско Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург и астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.

Стыковка «Прогресса МС-24» к Международной космической станции планируется на 25 августа 06:49 по московскому времени. Ранее «Прогресс МС-22» отстыковался от МКС, чтобы освободить место для нового корабля. Он сгорит в атмосфере Земли, и оставшиеся фрагменты затонут в Тихом океане.



