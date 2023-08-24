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Российский модуль увел МКС от столкновения с космическим мусором

Елизавета Кондрикова
18:34 24.08.2023
В результате маневра высота орбиты МКС уменьшилась на 500 метров.
Российский модуль увел МКС от столкновения с космическим мусором
© Фото: Roscosmos, Global Look Press
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По сообщениям Роскосмоса, сегодня российский модуль «Звезда» увел Международную космическую станцию (МКС) от возможного столкновения с космическим мусором.

«Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована с помощью двигателей российского служебного модуля "Звезда" для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором», - говорится в сообщении госкорпорации.

По предварительным данным Роскосмоса, высота орбиты МКС уменьшилась на 500 метров. В корпорации также добавили, что этот маневр не повлияет на стыковку транспортного грузового корабля «Прогресс МС-24» с МКС, запланированную на пятницу, 25 августа.

В настоящее время на борту станции работает экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Андрея Федяева, астронавтов NASA Франциско Рубио, Стивена Боуэна и Вуди Хобурга и астронавта ОАЭ Султана аль-Нейади.

Ранее в Роскосмосе также рассказали о тренировках двух российских космонавтов и их американской коллеги перед полетом в космос, они включены в основной экипаж 70-й и 71-й экспедиций. На тренажере российского сегмента МКС космонавты проводят 8-часовой рабочий день, выполняя типовые рабочие задачи. Полет в космос запланирован на 15 сентября 2023 года на корабле «Союз МС-24».

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