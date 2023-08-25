Минобороны: ПВО сбила ракету С-200 в Калужской области
Пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку по гражданским объектам на российской территории, говорится в сообщении.
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Силы ПВО обнаружили и сбили ракету доработанного комплекса С-200 над территорией Калужской области, сообщило Минобороны России. Пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку по гражданским объектам на российской территории, говорится в сообщении.
Ранее в военном ведомстве сообщили о нейтрализации двух украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Еще один БПЛА выявили и обезвредили над территорией Калужской области.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша 23 августа сообщал об уничтожении силами ПВО вблизи поселка Шайковка двух беспилотников.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.