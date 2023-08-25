В стране и мире Минобороны: ПВО сбила ракету С-200 в Калужской области Пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку по гражданским объектам на российской территории, говорится в сообщении. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Силы ПВО обнаружили и сбили ракету доработанного комплекса С-200 над территорией Калужской области, сообщило Минобороны России. Пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку по гражданским объектам на российской территории, говорится в сообщении. Ранее в военном ведомстве сообщили о нейтрализации двух украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Еще один БПЛА выявили и обезвредили над территорией Калужской области. Губернатор Калужской области Владислав Шапша 23 августа сообщал об уничтожении силами ПВО вблизи поселка Шайковка двух беспилотников. Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика