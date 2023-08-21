Трампа освободили под залог и другие ограничения

Бывшему президенту запрещено использовать социальные сети для преследования своих 18 сообвиняемых по делу, а также любых свидетелей или 30 сообщников, которым не предъявлено обвинение.

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Бывший президент США Дональд Трамп договорился об освобождении под залог в размере 200 тысяч долларов в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия, сообщает CNN. В судебных документах указаны и другие ограничения для бывшего главы Белого дома.

Трамп согласился на залог и другие условия освобождения после того, как его адвокаты встретились с офисом окружного прокурора округа Фултон в понедельник 21 августа. Бывшему президенту запрещено использовать социальные сети для преследования своих 18 сообвиняемых по делу, а также любых свидетелей или 30 сообщников, которым не предъявлено обвинение.

Ответчик не должен предпринимать никаких действий для запугивания какого-либо лица, которое, как ему известно, является сообвиняемым или свидетелем по этому делу, или иным образом препятствовать отправлению правосудия, говорится в постановлении, подписанном судьей Верховного суда округа Фултон.

Этот пункт включает, помимо прочего, публикации в социальных сетях или репосты публикаций, сделанных другим лицом в социальных сетях. Ограничение также запрещает Трампу общаться «прямо или косвенно» по делу с любым из его сообвиняемых или свидетелей по делу, кроме как через своих адвокатов. Аналогичное положение было включено в приказы о залоге для некоторых из его сообвиняемых.

На прошлой неделе прокуратура обязала Трампа и других фигурантов не позднее 25 августа предстать перед судом для предъявления обвинений в рамках четвертого дела. Большое жюри присяжных обвинило экс-главу государства в том, что он являлся главой «преступного предприятия», которое было частью преступного заговора с целью отменить его поражение на выборах.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его шансы победить Джозефа Байдена на президентских выборах в 2024 году «близки к 100%». Он сказал также, что не видит смысла участвовать в президентских дебатах, потому что у него выдающийся рейтинг.