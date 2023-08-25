В Германии арестовали подозреваемого в сотрудничестве с российскими оружейниками

Мужчина подозревается в заключении контрактов на поставку станков для серийного производства снайперских винтовок.

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В Германии арестовали управляющего директора немецкой компании, занимающейся торговлей и производством станками. Он подозревается в заключении в 2015 году контрактов на якобы поставку в Россию станков для серийного производства снайперских винтовок.

По версии следствия, с целью сокрытия сделок Улли С. использовал другие учрежденные им компании, а также еще одну российскую компанию. Поставки осуществляли через Литву и Швейцарию, сообщает Генпрокуратура ФРГ.

Отмечается, что объем сделки составил около двух миллионов евро. Контракт включал также установку станков и обучение сотрудников.

Ранее в США задержали двоих россиян по подозрению в продаже авиазапчастей в обход санкций. Они якобы планировали продать российским авиакомпаниям детали тормозных механизмов для Boeing 737. Задержанные уверяют, что запчасти предназначались для перевозчиков из Турции. Американская Фемида настаивает на обратом.

Напомним, после начала российской спецоперации американские и европейские власти ввели санкции в авиационной сфере. В частности, запретили обслуживать западные самолеты и потребовали под угрозой ареста вернуть суда, находящиеся в лизинге в РФ.