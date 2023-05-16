В США задержали двоих россиян по подозрению в продаже авиазапчастей в обход санкций

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В США задержаны двое россиян, подозреваемых в попытке продажи запчастей для самолетов российских авиакомпаний в обход американских санкций. Полиция инкриминирует Олегу Пацуле и Василию Беседину заговор и попытку «международного отмывания денег». Задержанные уверяют, что запчасти для тормозных систем Boeing 737 предназначались для турецких перевозчиков. Американская Фемида настаивает на обратом. По ее версии, россияне направили коммерческие предложения авиакомпаниям на Родине и даже успели получить крупные суммы денег, пишет РИА Новости.

После начала российской спецоперации по защите мирного Донбасса американские и европейские власти ввели экономические санкции, в том числе и в авиационной сфере. В частности, было запрещено обслуживать самолеты западного производства, эксплуатируемые в России, для них закрыли европейское небо и потребовали вернуть воздушные суда, находящиеся в лизинге под угрозой их ареста в международных аэропортах.

Ранее стало известно о готовности Вашингтона частично снять санкции с России ради возвращения заключенных Эвана Гершковича и Пола Уилана. Обмен заключенными сейчас невозможен, так как в американских тюрьмах нет россиян. Однако США активно ищут их в других государствах.