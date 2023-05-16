В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США задержали двоих россиян по подозрению в продаже авиазапчастей в обход санкций

Ян Брацкий
19:50 16.05.2023
По версии следствия, наши соотечественники планировали продать российским авиакомпаниям детали тормозных механизмов для Boeing 737.
В США задержали двоих россиян по подозрению в продаже авиазапчастей в обход санкций
© Фото: Kyle-Mazza,-Keystone-Press-Agency,-GlobalLookPress
Читайте нас на:

В США задержаны двое россиян, подозреваемых в попытке продажи запчастей для самолетов российских авиакомпаний в обход американских санкций. Полиция инкриминирует Олегу Пацуле и Василию Беседину заговор и попытку «международного отмывания денег». Задержанные уверяют, что запчасти для тормозных систем Boeing 737 предназначались для турецких перевозчиков. Американская Фемида настаивает на обратом. По ее версии, россияне направили коммерческие предложения авиакомпаниям на Родине и даже успели получить крупные суммы денег, пишет РИА Новости.

После начала российской спецоперации по защите мирного Донбасса американские и европейские власти ввели экономические санкции, в том числе и в авиационной сфере. В частности, было запрещено обслуживать самолеты западного производства, эксплуатируемые в России, для них закрыли европейское небо и потребовали вернуть воздушные суда, находящиеся в лизинге под угрозой их ареста в международных аэропортах.

Ранее стало известно о готовности Вашингтона частично снять санкции с России ради возвращения заключенных Эвана Гершковича и Пола Уилана. Обмен заключенными сейчас невозможен, так как в американских тюрьмах нет россиян. Однако США активно ищут их в других государствах.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:37 В стране и мире
Видео
Глава Роспотребнадзора рассказала Мишустину о борьбе с «инфодемией»
15:28 В стране и мире
«Троицу» 4 июня выставят в храме Христа Спасителя
13:08 В стране и мире
Видео
Рябков о ДОВСЕ: глава закончена, страница перевернута
12:34 В стране и мире
Видео
Бросивший гранату в дом в ЛНР украинец получил 14 лет колонии строгого режима
11:47 В стране и мире
Видео
ФСБ раскрыла украинскую шпионку, передававшую данные о российских войсках
Популярное
В Telegram-канале Блиновской, доступ к которому ей запрещен, появились новые сообщения
Видео
В Сети опубликовали видео уничтожения ЗРК Patriot в Киеве ракетой «Кинжал»
Видео
Из-за резкого потепления в России начал разрастаться редкий ядовитый гриб
Умерла актриса из сериала «Каменская» Регина Разума
Видео
Артиллерист рассказал, как собака Альба помогает расчетам «Ураганов» находить технику врага
В России открыли клещей, которые могут быть переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.