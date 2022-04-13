Кабмин утвердил временные правила расчетов за лизинг и покупку иностранных самолетов

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление определяющее правила расчетов за лизинг, аренду и приобретение иностранных самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РФ.

«Если иностранная компания-лизингодатель из недружественной страны имеет структурное подразделение, зарегистрированное в России, платежи будут идти на его счёт в российском банке в рублях - в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте», - сказано в сообщении.

Уточняется, что расчеты будут производится по официальному курсу Банка России, который установлен на день исполнения обязательств.

«Если связанная с недружественной страной иностранная компания работает с российскими партнёрами через структурное подразделение в государстве, не присоединившемся к санкциям, платёж будет осуществляться в национальной валюте государства, где зарегистрировано это структурное подразделение, или в рублях», - поясняется в публикации.

Ранее сообщалось, что президент России подписал указ, разрешающий российским авиакомпаниям расплачиваться за лизинг самолетов в рублях через счета в банках РФ.