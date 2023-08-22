Алжир отказался пустить французские самолеты для вторжения в Нигер

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Алжир отказал Франции в предоставлении доступа к воздушному пространству страны для проведения возможного военного вмешательства в Нигер. Об этом рассказала радиовещательная компания Radio Algeria.

«Алжир, который всегда отвергал силу, дал отрицательный ответ на просьбу Франции пролететь над государственной территорией для нападения на Нигер», - сообщило государственное радио Алжира.

Сообщается также, что Франция обратилась с таким же запросом к Марокко и получила положительный ответ. Правительству Марокко были переданы планы полета французских военных самолетов.

Напомним, ранее также стало известно о подготовке в странах ЭКОВАС к возможной интервенции в Нигер, где ранее произошел военный переворот со свержением президента Базума. Точно не раскрывается, какие страны проводят подготовку авиации к вторжению.