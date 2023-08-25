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Девушка, сбившая троих детей в Москве, вышла по УДО через два года

Елизавета Кондрикова
18:30 25.08.2023
В 2021 году суд приговорил Валерию Башкирову к пяти годам колонии-поселении.
Девушка, сбившая троих детей в Москве, вышла по УДО через два года
© Фото: Пресс-служба Тверского суда, РИА Новости
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Скопинский районный суд в Рязанской области условно-досрочно освободил из колонии-поселения Валерию Башкирову, которая в 2021 году сбила на пешеходе троих детей. Об этом свидетельствуют материалы на сайте суда.

«Предмет представления, ходатайства, жалобы... об условно-досрочном освобождении от отбывания принудительных работ... Результат рассмотрения... Удовлетворено», - говорится в картотеке.

Ходатайство об условно-досрочном освобождении поступило в суд 19 июня, 18 августа оно вступило в силу.

По решению суда в ноябре 2021 года Башкирова была приговорена к пяти годам колонии-поселения. Также ее лишили на 2,5 года права на управление транспортным средством. 

Напомним, происшествие с участием Башкировой случилось в июле 2021 года в Москве на улице Авиаторов. По данным следствия, девушка, отвлекшись на телефон, не успела затормозить перед пешеходным переходом, когда по нему шли дети. Два мальчика трех и пяти лет скончались, девятимесячная девочка получила травмы. 

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