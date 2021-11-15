Сбившую троих детей в Солнцево девушку приговорили к пяти годам колонии-поселения

Сбившая троих детей на пешеходном переходе в Солнцево Валерия Башкирова проведет пять лет в колонии-поселении. Такое решение принял Солнцевский районный суд. Кроме того, 18-летнюю девушку лишили права управления автомобилем на 2,5 года.

«С учетом позиции прокуратуры Москвы Солнцевский районный суд приговорил Башкирову к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев», - говорится в заявлении столичной прокуратуры.

Напомним, трагедия произошла 16 июля этого года в Москве на улице Авиаторов. По данным следствия, Башкирова отвлеклась на сообщение в телефоне и не затормозила перед пешеходным переходом. В этот момент дорогу переходили дети. После наезда двое мальчиков трех и пяти лет были доставлены в больницу, где вскоре скончались. Травмы также получила девятимесячная девочка.