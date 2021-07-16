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В Москве женщина на иномарке сбила троих детей

Анна Назайкина
14:17 16.07.2021
Как уточняется, с места аварии пятилетнего пострадавшего мальчика эвакуировали на вертолете в больницу.
В Москве женщина на иномарке сбила троих детей
© Фото: Дептранс Москвы
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В Москве на улице Авиаторов женщина, находившаяся за рулем иномарки, сбила трех детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по столице.

«На улице Авиаторов, дом 5, по нерегулируемом пешеходному переходу переходили проезжую часть двое взрослых с тремя детьми. На них совершила наезд водитель автомобиля Mazda 3. Один ребенок находился в момент ДТП в коляске. Основной удар от наезда приняли на себя дети», - говорится в сообщении.

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