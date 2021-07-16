В стране и мире В Москве женщина на иномарке сбила троих детей Анна Назайкина Как уточняется, с места аварии пятилетнего пострадавшего мальчика эвакуировали на вертолете в больницу. © Фото: Дептранс Москвы Читайте нас на: В Москве на улице Авиаторов женщина, находившаяся за рулем иномарки, сбила трех детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по столице. «На улице Авиаторов, дом 5, по нерегулируемом пешеходному переходу переходили проезжую часть двое взрослых с тремя детьми. На них совершила наезд водитель автомобиля Mazda 3. Один ребенок находился в момент ДТП в коляске. Основной удар от наезда приняли на себя дети», - говорится в сообщении. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика