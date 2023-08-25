Музыканта Кортнева оштрафовали на 20 тыс. руб. и прекратили дело против него

Инцидент с участием лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева и сотрудника правоохранительных органов произошел в феврале этого года в кафе Новосибирска.

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Мировой суд в Новосибирске оштрафовал российского певца и музыканта Алексея Кортнева на 20 тысяч рублей и прекратил уголовное дело против него, которое было возбуждено в апреле этого года после того, как лидер группы «Несчастный случай», будучи недовольным отменой концерта, показал средний палец сотруднику полиции.

Напомним, инцидент с участием Кортнева и правоохранителя произошел в феврале 2023 года в новосибирском кафе, куда прибыли стражи порядка для эвакуации людей.

«Кортнев извинился перед капитаном полиции и возместил ему моральный вред в размере 70 000 рублей, также музыкант принес пожертвование в размере 10 000 рублей в счет народного фронта помощи "Все для победы"», - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Отмечается, что в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа Алексея Кортнева освободили от уголовной ответственности. Сообщается, что актер театра и кино на днях уведомил суд об оплате штрафа.