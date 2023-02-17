Алексей Кортнев попал в полицию после отмены концерта в Новосибирске

© Фото: Павел Кашаев, Global Look Press

Российский музыкант, солист коллектива «Несчастный случай» Алексей Кортнев попал в отделение. По сообщениям ряда Telegram-каналов, Кортнева задержали в Новосибирске после отмененного концерта якобы за то, что показал неприличный жест полицейскому.

Позднее на странице группы в сети «ВКонтакте» появилось сообщение, в котором сказано, что организаторам мероприятия поступила информация о задымлении в соседнем помещении, а Алексей Кортнев был вызван в полицию «для выяснения обстоятельств происшествия и сопутствующих событий».

«Да, было (задержание. - Прим. ред.), но инцидент исчерпан, ничего страшного не произошло. Нет (протоколов не составляли. - Прим. ред.), все в порядке», - сказал Кортнев в беседе с ТАСС.

Ранее, в декабре, российский певец Григорий Лепс стал участником драки возле клуба в Санкт-Петербурге. Конфликт начался в баре, затем артист и второй посетитель заведения вышли разбираться на улицу. Там один из охранников певца ударил мужчину, затем Лепс также нанес несколько ударов.