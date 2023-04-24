Уголовное дело возбудили против лидера группы «Несчастный случай» Кортнева

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В отношении лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева возбудили уголовное дело после инцидента с оскорблением полицейского в баре Новосибирска в феврале этого года.

«Да, это действительно так (дело возбуждено. - Прим. ред.). Я буду встречаться со своим адвокатом, прилетать в Новосибирск», - цитирует ТАСС слова Кортнева.

Лидер группы считает уголовное преследование «абсолютно незаслуженным».

Напомним, Алексей Кортнев в феврале попал в отделение полиции в Новосибирске. Ряд Telegram-каналов сообщали, что артист был задержан якобы за то, что показал неприличный жест сотруднику полиции.