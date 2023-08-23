Губернатор Калужской области сообщил об уничтожении двух беспилотников

Владислав Шапша подчеркнул, что в ходе ликвидации БПЛА не появилось пострадавших и разрушений инфраструктуры.

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На фото другой украинский беспилотник, сбитый ранее в Донецке

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем telegram-канале сообщил об уничтожении двух беспилотников в своем регионе.

«Сегодня днем на территории Кировского района, вблизи п. Шайковка, силами ПВО были уничтожены два БПЛА», - заявил Шапша.

Он добавил, что в ходе ликвидации беспилотников не было разрушений инфраструктуры и пострадавших.

Кроме этого, сообщается, что украинские боевики обстреляли сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области.