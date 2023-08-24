Минобороны РФ: три украинских БПЛА сбиты над Брянской и Калужской областями

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Российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима атаковать объекты на территории РФ при помощи беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Этой ночью два дрона украинских националистов были уничтожены в небе над Брянской областью, еще один БПЛА своевременно выявили над территорией Калужской области.

В ночь на минувшую среду противник пытался атаковать беспилотниками Москву. Два БПЛА были уничтожены над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Еще один дрон подавили средствами РЭБ. Он столкнулся со строящимся зданием на территории Москва-Сити.