Сенатор Джабаров назвал арест Трампа уникальным случаем и ошибкой Байдена

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Арест Дональда Трампа является большой ошибкой главы Белого дома Джо Байдена и его команды, которые любой ценой стремятся отстранить экс-президента от выборов. Таким мнением со «Звездой» поделился первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это уникальный случай в истории Америки, но для Трампа он пойдет на пользу. Во всем мире любят жалеть обиженных, он как раз выступает в этой роли. Это ошибка Байдена и его команды, которые любой ценой пытаются отодвинуть Трампа от выборов», - сказал Джабаров.

Результат такой «работы» действующей администрации будет виден очень скоро, уверен первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. По мнению Джабарова, Дональд Трамп наберет большое количество голосов. Это не отменяет того факта, что политическую систему Соединенных Штатов поразил глубокий кризис, добавил собеседник «Звезды».

«Я думаю, там давно кризис, начиная со времен Барака Обамы, когда он развернул беспрецедентную русофобскую кампанию. Все это, конечно, отражается на США. Ну и выборы, которые они проводят по почте, без контроля и проверки, подрывают доверие к Соединенным Штатам», - заключил Владимир Джабаров.

Аналогичные выводы ранее сделал профессор-американист Борис Ширяев. Происходящее с Трампом он назвал разрушением американских традиций уважения к лидерам страны, даже бывшим. По его мнению, все больше простых американцев обращают внимание на Трампа, так как он, по их мнению, готов бороться за США, а не за мифические интересы Вашингтона по всему миру.

В пятницу, 25 августа, Дональд Трамп прошел через процедуру формального ареста, но был отпущен под залог в $200 тысяч. Происходящее экс-президент назвал пародией на правосудие.