Польша создает подразделение спецназа для охраны инфраструктуры на Балтике

В зоне ответственности нового подразделения будут газопровод Baltik Pipe и терминал по разжижению газа, пояснил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

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Польша создает подразделение спецназа на Балтике для охраны энергетической инфраструктуры, заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

Новое подразделение создается в Дзивнове, его бойцы прошли обучение в Соединенных Штатах, отметил глава ведомства. В зоне ответственности спецназовцев будет новый газопровод Baltic Pipe, соединивший Норвегию и Польшу и терминал по разжижению газа.

Ранее Блащак сообщил, что польские военные проводят учения с использованием батарей Patriot и интегрированной системы управления средствами противовоздушной и противоракетной обороны (IBCS). На основе Patriot планируется создать в республике систему ПВО средней дальности.