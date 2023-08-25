Дарью Трепову* завели в здание Басманного суда
Ранее следствие попросило продлить до зимы срок ареста девушки.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Дарью Трепову* завели в зал Басманного суда, сегодня будет решаться вопрос о продлении ареста обвиняемой, передает корреспондент «Звезды» с места.
Напомним, следствие попросило продлить до зимы срок ареста девушки.
Девушке ранее были предъявлено обвинение в совершении теракта, незаконном ношении взрывчатки и подделке документов.
*внесена в реестр террористов и экстремистов.