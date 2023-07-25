В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СК предъявил Дарье Треповой* окончательное обвинение

Сергей Лебедев
10:29 25.07.2023
Александр Бастрыкин заявил, что организацией теракта, в результате которого погиб Владлен Татарский, занимались лица, находившиеся на Украине.
СК предъявил Дарье Треповой* окончательное обвинение
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
Читайте нас на:

Окончательное обвинение предъявлено Дарье Треповой*, которую подозревают в причастности к гибели военного корреспондента Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский. Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Недавно ей было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов», - цитирует РИА Новости слова председателя СК РФ.

По словам Александра Бастрыкина, следователи выяснили, что организацией теракта занимались лица, находившиеся на Украине. Они завербовали через социальные сети Дарью Трепову*.

Напомним, теракт произошел 2 апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга. По данным следствия, Дарья Трепова* вручила Владлену Татарском статуэтку, в которой находилась бомба. После вручения прогремел взрыв, в результате которого военкор погиб, а несколько десятков человек были ранены.

Позже выяснилось, что Дарье Треповой* передал бомбу член украинской диверсионно-разведывательной группы Юрий Денисов.

*Внесена в реестр террористов и экстремистов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:40 В стране и мире
МИД: в Санкт-Петербурге обсудят создание хабов для поставки зерна из России в Африку
07:49 Армия
Видео
На Краснолиманском направлении за сутки погибли более 100 боевиков
07:24 Армия
Видео
Минометчики ВДВ нанесли огневое поражение пехоте и технике боевиков под Артемовском
06:39 В стране и мире
Видео
В турецком Кемере лесные пожары вплотную подошли к отелям
04:50 В стране и мире
Десять полицейских пострадали в ходе акции протеста в Тель-Авиве
Популярное
Видео
На видео попал момент взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске
Фигуристка Медведева попала в ДТП на такси
Следователи доказали причастность ангарского маньяка к убийству еще трех женщин
Видео
Риск во имя правосудия: как профессия следователя объединяет более 20 тысяч людей по всей стране
New York Post: Байден заявлял в 1991 году, что не доживет до 2020-го
Видео
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.