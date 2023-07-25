В стране и мире СК предъявил Дарье Треповой* окончательное обвинение Сергей Лебедев Александр Бастрыкин заявил, что организацией теракта, в результате которого погиб Владлен Татарский, занимались лица, находившиеся на Украине. © Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости Читайте нас на: Окончательное обвинение предъявлено Дарье Треповой*, которую подозревают в причастности к гибели военного корреспондента Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский. Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «Недавно ей было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов», - цитирует РИА Новости слова председателя СК РФ. По словам Александра Бастрыкина, следователи выяснили, что организацией теракта занимались лица, находившиеся на Украине. Они завербовали через социальные сети Дарью Трепову*. Напомним, теракт произошел 2 апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга. По данным следствия, Дарья Трепова* вручила Владлену Татарском статуэтку, в которой находилась бомба. После вручения прогремел взрыв, в результате которого военкор погиб, а несколько десятков человек были ранены. Позже выяснилось, что Дарье Треповой* передал бомбу член украинской диверсионно-разведывательной группы Юрий Денисов. *Внесена в реестр террористов и экстремистов Экспертное мнение и аналитика