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Бойцы ВС РФ ликвидировали украинский минометный расчет высокоточным боеприпасом

10:47 25.08.2023
Бойцы ВС РФ регулярно уничтожают неприятельский личный состав, вооружение и военную технику при помощи высокоточного оружия.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало видео с уничтожением украинского минометного расчета. 

Сообщается, что позиция минометчиков ВСУ была обнаружена российскими военными, которые навели по ней высокоточный боеприпас. 

Удар достиг цели - в его результате неприятельский расчет был уничтожен. 

Ранее сообщалось, что экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли ракетный удар по замаскированным укрепленным полевым позициям врага и уничтожили их. Пуски производились с малых высот. 

Также Минобороны России опубликовало видеозапись беседы с пленным украинцем. Он заявил, что ему дали неисправное оружие и отправили на позиции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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