Армия Бойцы ВС РФ ликвидировали украинский минометный расчет высокоточным боеприпасом Бойцы ВС РФ регулярно уничтожают неприятельский личный состав, вооружение и военную технику при помощи высокоточного оружия. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России показало видео с уничтожением украинского минометного расчета. Сообщается, что позиция минометчиков ВСУ была обнаружена российскими военными, которые навели по ней высокоточный боеприпас. Удар достиг цели - в его результате неприятельский расчет был уничтожен. Ранее сообщалось, что экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли ракетный удар по замаскированным укрепленным полевым позициям врага и уничтожили их. Пуски производились с малых высот. Также Минобороны России опубликовало видеозапись беседы с пленным украинцем. Он заявил, что ему дали неисправное оружие и отправили на позиции. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика