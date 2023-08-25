Бойцы ВС РФ ликвидировали украинский минометный расчет высокоточным боеприпасом
Бойцы ВС РФ регулярно уничтожают неприятельский личный состав, вооружение и военную технику при помощи высокоточного оружия.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало видео с уничтожением украинского минометного расчета.
Сообщается, что позиция минометчиков ВСУ была обнаружена российскими военными, которые навели по ней высокоточный боеприпас.
Удар достиг цели - в его результате неприятельский расчет был уничтожен.
Ранее сообщалось, что экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли ракетный удар по замаскированным укрепленным полевым позициям врага и уничтожили их. Пуски производились с малых высот.
Также Минобороны России опубликовало видеозапись беседы с пленным украинцем. Он заявил, что ему дали неисправное оружие и отправили на позиции.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.