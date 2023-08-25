Армия Экипажи Су-25 уничтожили украинские замаскированные укрепленные полевые позиции Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 в зоне специальной операции. Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные удары по украинским националистам. Были уничтожены бронированная техника и замаскированные укрепленные полевые позиции врага. Пуски выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения летчики выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки. Затем они вернулись на аэродром вылета. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и их подготовке к повторному боевому вылету. Ранее в МО РФ показали кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н. Они уничтожили пункт управления боевиков, танки и другую бронетехнику. Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика