Пленный рассказал, что ему дали неисправное оружие и отправили на позиции

Сдавшийся в плен Роман Бызылюк сообщил о больших потерях в его подразделении.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Роман Бызылюк рассказал, как его отправили на позиции с неработающим оружием. Видео беседы с ним публикует Минобороны России.

«Я пулеметчик. Принес его (оружие - прим. ред.) на позиции, выкинул... Потому что она нерабочая. Приехали на позиции, заступили в районе часа дня, это было 15-го числа. Нас вызвали на подмогу. Заступили на позиции, с самого утра дрон закидывал гранаты. Мы сидели в блиндажах, ваши начали наступать, мы в воздух постреляли. Ваши сказали выходить, мы сдались», - сказал пленный.

Роман признался, что никто не сомневался в необходимости сдаваться, поскольку отряд не обеспечили достаточным количеством вооружения. Мужчина рассказал о большом количестве раненых и одном убитом в его подразделении и добавил, что в плену отношение лучше чем в ВСУ.

Другой пленный украинец высоко оценил мощь российской артиллерии и отметил, что у ВС РФ постоянно находится в воздухе много различных беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.