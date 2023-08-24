В России разработали новый способ получения полимеров для космоса

© Фото: Дмитрий Жданович, РИА Новости

В России разработали более быстрый способ получения стойких полимеров, использующихся в космической, электронной и энергетической промышленностях. Над ним трудились ученые Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева и Института элементоорганических соединений Российской Академии наук им. А. Н. Несмеянова.

Новый метод позволяет получать стойкие полимеры за несколько часов, сообщает РИА Новости. Отмечается, что отечественное сырье не будет уступать западным аналогам. Сейчас ученые планируют проведение дополнительных исследований и дальнейшее коммерческое масштабирование проекта.

Напомним, ранее стало известно, что ученые Университета Иннополис в Татарстане разработали систему управления беспилотниками, которой не страшны средства радиоэлектронной борьбы. Она позволит сократить время разработки новых БПЛА в 1,7 раза, а их стоимость до 30%.

Отмечается, что изобретение позволит наладить в России серийное производство новых типов БПЛА. До этого сообщалось, что в технополисе «Эра» создали защищенный от РЭБ канал высокоскоростной связи БПЛА.