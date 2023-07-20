В технополисе «Эра» продемонстрировали более 30 инновационных проектов

Экспозиция включит в себя инновационные проекты в области робототехники, искусственного интеллекта, автоматизированных систем управления и информационной безопасности.

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Целый комплекс мероприятий посвященных развитию робото-техники и искусственного интеллекта для нужд армии, проходит в технополисе «Эра». Запланированы научно-технические конференции, стратегические форумы и круглые столы.

Программа рассчитана на четыре дня. Ее организаторами выступили Минобороны и коллегия Военно-промышленной комиссии России. Участие примут более 500 человек. Среди них представители ведущих предприятий ОПК, научно-исследовательских организаций и вузов.

Также на территории иннограда развернута тематическая выставка инновационных проектов. Представлены порядка 30 разработок. Среди них и виртуальный БТР, который впоследствии можно будет применять для тренировок специалистов РХБЗ. Он оживает благодаря VR-очкам и позволяет полностью погрузиться в условия воздействия радиации и отточить порядок действий.

«У него есть полное погружение, он взаимодействует с остальными ребятами, у него нет ощущения, что что-то не так. В виртуальной реальности можно передать все условия, которые есть в реальной жизни. За два дня ребята, которые никогда не пробовали виртуальную реальность, обучились и знают, как взаимодействовать с химическими, радиационными и биологическими приборами», - рассказала руководитель отдела проектного моделирования цифрового двойника Алана Мараховская.

Непосредственно в технополисе «Эра» создали маленькую плату, которая помещается в руке и позволяет обеспечить высокоскоростную связь между беспилотниками и робототехническими комплексами на расстоянии до 300 километров. Канал при этом не подвержен воздействию средств радио-электронной борьбы противника. Работает в горах, на открытой местности и условиях плотной городской застройки. Лучшие экспонаты в августе представят на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

В начале месяца первый замминистра обороны Руслан Цаликов, а также заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетили технополис «Эра», где им продемонстрировали новейшую продукцию.