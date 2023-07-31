ОПК В РФ разработали систему управления БПЛА, способную обходить РЭБ Ирина Елагина Разработка татарских ученых защищена от помех со стороны РЭБ и позволяет в разы увеличить выпуск БПЛА. © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости Читайте нас на: Ученые Университета Иннополис в Татарстане разработали уникальную систему управления БПЛА, которой не страшны средства радиоэлектронной борьбы. Об этом директор Фонда поддержки проектов НТИ Вадим Медведев рассказал ТАСС. «Она позволит сократить время разработки новых беспилотников в 1,7 раза и снизить их стоимость до 30 процентов», - отметил Вадим Медведев. По информации Фонда, новинка защищена от помех со стороны РЭБ. «Она предназначена для различных типов беспилотных авиационных судов и работает на распределенной помехоустойчивой шине данных», - уточнил Вадим Медведев. В Фонде подчеркнули, что изобретение позволит наладить в России серийное производство новых типов БПЛА. Ранее сообщалось, что в технополисе «Эра» создали защищенный от РЭБ канал высокоскоростной связи БПЛА и робототехническими комплексами на расстоянии до 300 км, в горах, на открытой местности и условиях плотной городской застройки. Экспертное мнение и аналитика