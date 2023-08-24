В стране и мире UOL: в БРИКС вступят Аргентина, Иран, Саудовская Авария, Египет и ОАЭ Сергей Лебедев В список может быть включена еще одна африканская страна. © Фото: Zhang Guojun, Xinhua, GlobalLookPress Читайте нас на: Новыми членами БРИКС станут Аргентина, Иран, Саудовская Авария, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом со ссылкой на итоговый документ саммита союза сообщает бразильское издание UOL. «Блок развивающихся стран БРИКС объявит о расширении еще на пять стран с возможностью появления шестого члена в ближайшие годы», - отмечается в публикации. Ранее стало известно, что лидеры стран БРИКС согласовали механизм принятия новых членов. Более 40 стран выразили желание присоединиться к объединению. Китайская сторона уже выступила с поддержкой процесса расширения БРИКС. Более того, КНР считает, что союз должен стать соперником G7. Экспертное мнение и аналитика