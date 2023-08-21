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Китай поддержал расширение БРИКС

Владимир Рубанов
04:05 21.08.2023
Китай всегда был убежден, что БРИКС представляет собой открытый и инклюзивный механизм, подчеркнули в МИД КНР.
Китай поддержал расширение БРИКС
© Фото: Zhang Guojun, Xinhua, GlobalLookPress
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КНР выступила с поддержкой процесса расширения БРИКС. Соответствующее заявление распространила пресс-службе МИД Китая незадолго до начала саммита в ЮАР, сообщает РИА Новости.

Пекин приветствует скорейшее вступление в «большую семью» объединения новых партнеров-единомышленников, говорится в сообщении. Китай всегда был убежден, что БРИКС представляет собой открытый и инклюзивный механизм, подчеркнули в МИД КНР.

В министерстве также выразили готовность Пекина помогать Йоханнесбургу в его роли страны-председателя и «вносить больший вклад в укрепление мира, стабильности и процветания во всем мире».

Ранее стало известно об участии в предстоящем саммите генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша. Встреча представителей БРИКС пройдет с 22 по 24 августа. Представлять Россию на саммите будет министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в режиме видеоконференцсвязи.

Сейчас БРИКС является объединением пяти стран: России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Официальные заявки на вступление в БРИКС подали уже 23 страны. В их числе - Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Эфиопия, Бангладеш, Боливия.

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