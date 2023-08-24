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Атомщик Уваров усомнился в безопасности сброса воды с АЭС «Фукусима-1» в океан

Ян Брацкий
13:21 24.08.2023
Процессом сброса воды занимается компания ТЕРСО, по вине которой произошла авария на АЭС «Фукусима-1».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Zhang Xiaoyu, XinHua, Global Look Press
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Озвученный японцами план поэтапного сброса в океан радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» вызывает недоверие у ряда стран. Об этом «Звезде» рассказал специалист по атомной энергетике Александр Уваров. Процедура сброса воды началась утром, 24 августа и продлится согласно плану ближайшие 30 лет, уточнил Уваров.

«Японцы нарисовали процедуру сброса и все там выглядит замечательно. Они говорят, что сброс под контролем, но вызывает сомнение, что японцы смогут в течение 30 лет выдержать все работы в соответствии с планом. При этом они говорят, что работы будет выполнять компания ТЕРСО, а она эксплуатировала "Фукусиму" до катастрофы», - рассказал Уваров.

Кроме того, опасения вызывает тритий - изотоп, от которого радиоактивную воду очистить не удалось. По плану, он должен поступать в океан в микроскопических дозах, сообщил Уваров. Как выйдет на деле - никто сказать не может.

«Эти воды японцы пропускали через очистные системы. По их утверждению, она вычищает основную грязь и большую часть изотопов, но она не может справиться с тритием. Его обычными способами фильтрования не очистить. Самого трития не так много, но воды этой накопилось 1 миллион 340 тысяч тонн. Японцы просят верить им на слово, но у нас есть информация, что на 70% вода имеет превышения и не до конца была очищена, как положено», - добавил специалист по атомной энергетике.

Также эксперта смущает закрытость японцев, которые не подпускают никаких иностранных специалистов к процессу сброса воды и наблюдениям за процессом. Существуют опасения, что в случае какой-либо нештатной ситуации в течение 30 лет японские власти либо не справятся, либо будут скрывать ее, отметил Уваров.

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