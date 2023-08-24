Пушилин заявил, что гибель Пригожина является болезненной темой

Накануне стало известно, что Евгений Пригожин был среди пассажиров потерпевшего крушения в Тверской области частного самолета.

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что гибель российского предпринимателя Евгения Пригожина является болезненной темой.

Напомним, вчера вечером стало известно, что вблизи населенного пункта Куженкино Тверской области произошло падение частного самолета Embraer Legacy, который совершал рейс Москва - Санкт-Петербург. Росавиация опубликовала имена всех пассажиров потерпевшего крушение бизнес-джета Embraer - 135 (EBM-135BJ). На борту находились 10 человек, в том числе Евгений Пригожин.

Кроме того, врио главы ДНР сообщил, что ситуация в республике сложная, напряженная, тяжелая, но находится под контролем. По его словам, Артемовское направление остается горячим, но ситуация стабилизируется.