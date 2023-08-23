СК РФ возбудил уголовное дело по факту падения самолета в Тверской области

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По факту падения самолета Embraer-135 в Тверской области Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«По факту авиационного происшествия в Тверской области Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ», - сказали в пресс-службе.

Петренко также добавила, что на место происшествия выехала следственная группа и будут назначены все необходимые судебные экспертизы для установления причин авиакатастрофы.

Напомним, сегодня вечером стало известно о падении самолета Embraer-135 в Тверской области. На борту было 10 человек, 3 из них члены экипажа. По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли. Ранее на месте происшествия начала расследование специально созданная комиссия Росавиации.