Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета Embraer в Тверской области, на борту которого числился российский предприниматель Евгений Пригожин.

«Что касается авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия», - сказал президент в ходе встречи с врио ДНР Денисом Пушилиным.

Он также назвал Пригожина «человеком сложной судьбы», который активно работал как в России, так и за рубежом.

Напомним, вчера стало известно о крушении самолета Embraer в Тверской области, который совершал рейс Москва - Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, в том числе Евгений Пригожин. Следственный комитет России проводит расследование по факту крушения.