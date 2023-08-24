Компания, незаконно отправившая детей в Турцию, получила штраф 5 млн рублей

Фирма, которая не является туроператором, успела заключить с законными представителями детей 90 договоров на оказание услуг детского отдыха за границей.

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Компанию «Колибри-ТУР МСК», которая отправила детей из разных регионов России на отдых в турецкий Кемер, оштрафовали на 5 миллионов рублей. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

Следствие установило, что организация не является туроператором и не имеет законных оснований и соответствующих документов для реализации комплексных туров и оказания услуг детского отдыха.

«Несмотря на это, указанная фирма посредством дистанционной связи заключила с законными представителями детей порядка 90 договоров на оказание услуг детского отдыха за границей», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

Из-за того, что организация не оплатила услуги, в ночь на 2 августа детей с сопровождающими лицами выселили из отеля в Кемере, напомнили в надзорном органе. Путешественникам пришлось возвращаться домой за счет средств родителей и при помощи Генконсульства. Девятого августа стало известно, что столичный СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.