Выселенные из турецких отелей дети вернулись в Россию

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности.

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Дети, которых выселили из турецких отелей из-за недобросовестных действий туроператора, вернулись в Россию. Об этом сообщили в посольстве РФ в Анкаре.

«С 9 августа при спонсорской помощи ряда туристических компаний на безвозмездной основе обеспечено возвращение восьми несовершеннолетних детей в возрасте от восьми до 14 лет авиатранспортом в Москву и Санкт-Петербург», - цитирует РИА Новости сообщение дипведомства.

Напомним, 68 воспитанников детского лагеря «Колибри» оказались на улице в Турции после того, как туроператор не перевел деньги за их проживание.

Следственный комитет РФ по факту оказания услуг не отвечающих требованиям безопасности возбудил уголовное дело. В рамках расследования будет проверено отсутствие фактов хищения денежных средств, которые заплатили родители за отдых своих детей. Вся документация в лагере изъята, ее изучением занимаются специалисты.