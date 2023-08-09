СК РФ возбудил дело из-за ночного выселения детей из отеля в Турции

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Московские следователи возбудили уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того, как в Турции группу российских школьников ночью выселили из отеля. Об этом сообщили в столичном СК РФ.

Также в рамках предварительного следствия проверяется отсутствие фактов хищения денежных средств, которые заплатили родители за отдых детей. Следователи изучают всю изъятую документацию и выясняют обстоятельства случившегося.

Напомним, недавно 68 российских детей из лагеря «Колибри» буквально оказались на улице в Турции. Их выселили из отеля, так как туроператор не перевел деньги за проживание.

Позже глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку, организованную по факту выселения детей. Он поручил доложить об установленных обстоятельствах.

До этого с просьбой о проверке в Следком обращалась уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.