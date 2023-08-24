В Минске заявили, что рост ВС Польши до 300 тысяч человек будет нарушением ДОВСЕ

В МО Белоруссии заявили, что Польша наращивает силы и средства, создает новые формирования, увеличивает расходы на закупку наступательных вооружений.

© Фото: Jakob Ratz, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

В Минобороны Белоруссии заявили, что увеличение численности вооруженных сил Польши до 300 тысяч человек станет нарушением ДОВСЕ.

Помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что политическое руководство Польши наращивает силы и средства на востоке страны. При этом Варшава создает новые формирования, увеличивая расходы на закупку военной техники.

«Практическая реализация заявления об увеличении численности Войска Польского до 300 000 человек станет грубым нарушением итогового акта переговоров о численности личного состава обычных вооруженных сил в Европе, который подписала Польша как участница ДОВСЕ», - написал Ревенко в своем аккаунте в соцсети X.

Ранее сообщалось, что Польша раскрыла план усиления «Брестских ворот».

А прошедший в Белоруссии Международный антифашистский конгресс призвал к созданию трибунала для наказания преступников Украины.