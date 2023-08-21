Польский плацдарм НАТО: Варшава раскрыла план усиления Брестских ворот

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Польша все активнее готовится к войне. Министр обороны Мариуш Блащак на неделе заявил, что Варшава собирается перекинуть на восточные границы свои американские танки Abrams и вертолеты Apache.

Укрепить этой техникой собираются так называемые Брестские ворота – это участок шириной порядка 80-ти км – напротив белорусского города Брест. На польско-белорусском приграничье, эта полоска земли между реками Нарев и Буг – для гипотетического наступления - самое удобное место. Туда же, по совпадению, собираются в перспективе стянуть и 300-тысячную группировку НАТО. Добавить к этому мобилизацию пограничников в соседней Латвии, закрытие погранпереходов в Литве - и подготовка к агрессивным действиям налицо.

Что это будет? Разовая провокация с целью помочь Украине на западном направлении и заодно установление польской власти во Львове? Или полноценная вторая серия войны уже с участием НАТО и Союзного государства? Пока ответа нет.. Но как ранее уже отмечал Александр Лукашенко, «Варшава при поддержке США еще подкинет проблем». О ситуации на границе и новых заявлениях белорусского лидера – Павел Ремнев.



Таких красот поляки были лишены более трех десятков лет. Самолеты, вертолеты, парашютисты с бело-красными флагами, танки и артиллерия. Впервые с 1989 года в Варшаве проходит большой военный парад - в честь дня Польской Армии. Президент Анджей Дуда тут же – в первых рядах, под стать обстановке, - уверенный и суровый. Всем своим видом напоминает, - броня крепка, а польские танки быстры.

Вот только, если посмотреть внимательно, - танки, да в общем как и все остальное – вовсе не польское. Едут американские «Абрамсы» и немецкие «Леопарды». Их Варшава задорого купила у США и Германии. А в небе – если говорить о современной авиации, - не польские ВВС. Истребители пятого поколения F-35, вертолеты Apache, - чтобы покрасивее было, - одолжило НАТО, а самолеты FA-50 – специально к параду - прислали из Южной Кореи.

Глядя на кадры этого парада в Варшаве, - начинает казаться, что собственного производства у Войска Gольского – только конница и служебные овчарки. Хотя и те – немецкие. И вот все это, - собаки, кони, танки НАТО, американские ракетные установки, корейские самолеты, переделанная советская бронетехника, - должно по замыслу Варшавы дать России и Белоруссии мощный сигнал. Какой именно - объяснил польский президент Анджей Дуда.

«Защита восточной границы является ключевым вопросом польского государственного смысла. Благодаря нашей помощи Украина остановила Россию и может сражаться дальше. Если кто-то этого не понимает, если критикует нашу поддержку, то он ничего не понимает. Не понимает, что такое безопасность Польши. Независимая Украина и независимая Белоруссия важны для безопасности Польши. Сейчас империализм России можно остановить дёшево, потому что не гибнут американские солдаты. Но если мы не остановим Москву сейчас, то позже придётся заплатить очень высокую цену», - заявил президент Польши Анджей Дуда.





Еще раз, - судя по всему Анджей Дуда, нечаянно выдал вслух то, о чем на Западе предпочитают молчать. Чудовищная мысль: для официальной Варшавы высокая цена в военном конфликте – это жизни американских солдат. Что до украинцев, - то по прайс листу Дуды, - видимо они идут за бесценок. Собственные граждане, - ну может чуть подороже.

Кадрами, где солдаты, построенные в колонны зачем то маршируют навстречу друг другу, - Министерство обороны Польши иллюстрирует новость о размещении на границе с Белоруссией дополнительного контингента из 10 тысяч военнослужащих.

Министр обороны Мариуш Блащак обещает установить непреодолимый заслон на пути к Бресту - при необходимости готов поднять в воздух самолеты радиолокационной разведки, специальные шпионские дирижабли, дроны, ударные вертолеты. На резонный вопрос журналистов, - мы что к войне с белорусами готовимся, - Блащак отвечает, что это все против мигрантов.

Тут никакой пропаганды не нужно, чтобы сложить два и два. Усиленный контингент из польских военных на границе с Белоруссией. Бронетехника и ударная авиация. Там же скапливается 300-тысячный корпус из натовских солдат. Для обороны и сдерживания – явно перебор.

«Не просто так декларируется создание 300-тысячной группировки войск НАТО в высокой степени боеготовности на «восточном фланге» альянса. Она явно будет предназначена не для обороны, а для внезапного нападения и прикрытия стратегического развертывания основных ударных сил западного военно-политического блока», - отметил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

А это уже – большая война. У Союзного государства России и Белоруссии на этом направлении, - фактически единые вооруженные силы. И если Варшава решится ударить по Минску, - Москва автоматически вступит в войну с Польшей. Дальше – цепная реакция. За поляков заступится НАТО, - и Европу такой расклад и такой конфликт точно не устраивает. Даже простая переброска к границам Белоруссии польских военных – уже ставит мир на грань войны – говорит французский политик Флориан Филиппо.

«Польша только что заявила, что собирается отправить 10 тысяч солдат на границу с Белоруссией. Какая глупость! По уставу НАТО, если Варшава вступит в войну, вся Европа должна будет последовать за ней! Сумасшедшие стремятся к третьей мировой войне, давайте остановим их!» - заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

На милитаризацию Польши давно обратили внимание в российском Министерстве обороны.

«Риски связаны с милитаризацией Польши, которая превратилась в главный инструмент антироссийской политики Соединенных Штатов Америки. Имеются планы по созданию на регулярной основе, так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути – для последующей оккупации этой территории», - заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

В итоге конфликт на Украине все больше превращается в конфликт вокруг Украины. В который - вольно или невольно будут вовлечены другие страны восточной Европы.

Сейчас Единственная возможность сохранить Украину, по мнению белорусского президента Александра Лукашенко - Киев должен пойти на переговоры. Прежде чем Россия пойдет в наступление. Иначе, для Украины как для государства – все закончится.

«Они вас отрежут на Молдову, на Приднестровье, они вас отрежут. Что вы будете потом делать? А вот здесь вот здесь поляки руки потирают, подталкивая американцам, а не у вас отрежут Запад, у вас останется вот этот клочок, если останется вот что с вами будет? И государство Украины, нашего с вами государства не будет, родной земли нашей с вашей и моей, это предрешено», - отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

На антифашистском конгрессе в Минске призвали весь мир – объективно оценить события в тех странах, где возрождается фашистская идеология. Сообща бороться с фальсификацией истории, с распространением опасной идеологии. Для этого - когда открытая фаза военного конфликта закончится - будет создан Международный трибунал, - который будет судить преступников - неонацистов.

Подробнее - в сюжете Павла Ремнева.