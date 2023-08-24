Германия впервые отправила Украине ракеты для комплекса Patriot

При этом в списке военных поставок ничего не говорится о количестве отправленных ракет.

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ФРГ первый раз отправила Украине ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом говорится в обновленном списке военных поставок.

Кроме этого, Германия сообщает о поставке киевскому режиму системы обнаружения беспилотников, 40 разведывательных беспилотных летательных аппаратов, грузовики Zetros, а также 22 миллиона патронов.

Ранее Германия заявила о намерении поставить Украине 40 боевых машин пехоты Marder и 25 танков Leopard 1A5.

Тем временем Вооруженные силы России продолжают громить украинскую военную технику в зоне спецоперации.