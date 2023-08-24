Вертолеты ВС РФ уничтожили бронетехнику врага на Южно-Донецком направлении
Российские ударные вертолеты применили управляемые ракеты.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские ударные вертолеты уничтожили бронетехнику врага. Кадры применения авиационного вооружения публикует Минобороны России.
Уточняется, что вражеская техника подверглась российским ударам на Южно-Донецком направлении.
В МО РФ также сообщили, что техника противника была уничтожена при помощи управляемых ракет.
Кроме этого, в российском оборонном ведомстве сообщили, что экипаж вертолета Ми-28Н уничтожил пункт управления украинских боевиков.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.