В стране и мире Германия заявила о намерении поставить Украине 40 БМП Marder 25 танков Leopard 1A5 Тимур Шерзад Кроме этого, ФРГ передаст Украине две пусковые установки Patriot и артиллерийские снаряды. © Фото: Thomas Imo, imago stock&people, GlobalLookPress Читайте нас на: Германия поставит Украине 40 боевых машин пехоты Marder и 25 танков Leopard 1A5. Об на саммите НАТО заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. «Речь пойдет о вооружениях, которые Украина считает приоритетными: системах ПВО, танках, артиллерии», - отметил Писториус. Помимо этого, он заявил, что Киеву будут поставлены две пусковые установки Patriot. Ранее на том же саммите президент Франции Макрон сообщил о намерении поставить киевскому режиму ракеты дальнего действия, правда, не уточнив, о каких именно ракетах идет речь. Экспертное мнение и аналитика