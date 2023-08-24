Путин пообещал помочь механику-водителю танка «Алеша», получившему ранение

Один из военнослужащих рассказал президенту, что механик-водитель танка получил ранение в зоне спецоперации.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Раненному механику-водителю танка «Алеша» будет оказана необходимая помощь, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с экипажем легендарной боевой машины.

Участник встречи сообщил главе государства, что у механика-водителя трещина в височной части головы, что он не смог получить награду и сейчас находится на передовой.

«Обязательно, хорошо, что вы сказали... Александр Сергеевич, не переживайте, все сделаем в лучшем виде. Вы о нем не забывайте и никто не забудет, здесь нет никаких сомнений», - сказал Путин на встрече с военнослужащими 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии и экипажем танка «Алеша».

Накануне, в день 80-летия Курской битвы Путин лично прибыл на торжественные мероприятия в Курск и вручил звезды Героев России экипажу «Алеши».

Бой, о котором идет речь, состоялся в июне на Запорожском направлении в районе поселка Новодаровка. В ходе этого легендарного сражения экипаж боевой машины в одиночку разбил колонну бронетехники ВСУ.