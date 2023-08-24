Путину рассказали, что дед героя-танкиста «Алеши» участвовал в Курской битве

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Президент России Владимир Путин нашел исторический символизм в том, что предок героя-танкиста, участвовавшего в спецоперации, сражался в Курской битве в 1943 году.

Глава государства встретился в Кремле с экипажем легендарного танка «Алеша», который в одиночку разбил колонну бронетехники противника в зоне СВО. Он рассказал, что символично, что награды экипаж получил на месте, где 80 лет назад шли ожесточенные бои. На встрече Путину сообщили, что дед одного из танкистов участвовал в Курской битве.

«Ваш дед участвовал на Курской дуге? Вот это и есть связь поколений, это есть наш генетический код защиты Отечества. Здорово, очень здорово», - сказал президент.

Ранее стало известно, в день 80-летнего юбилея Курской битвы Путин лично прибыл на торжественные мероприятия в Курск. Президент вручил звезды Героев России экипажу «Алеши».

Бой, о котором идет речь, состоялся в июне 2023 года. Действия танкистов высоко оценили в Кремле - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данное событие можно будет разбирать в учебниках.