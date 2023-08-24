Сбивший ребенка москвич объяснил, откуда получил чужой аккаунт в каршеринге

Мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Сбивший ребенка на «зебре» в Москве водитель рассказал в суде, как он смогут получить доступ к чужом каршеринг-аккаунту. Кадры с подозреваемым оказались в распоряжении «Звезды».

Напомним, ранее сообщалось, что 27-летний водитель задавил 5-летнего мальчика. При этом за рулем он находился без водительских прав и в состоянии опьянения.

В результате произошедшего ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии. Теперь жителю столицы грозит от трех до семи лет тюрьмы.

По информации прокуратуры, молодой человек использовал чужой аккаунт в каршеринговом приложении.

«Друг дяди (передал аккаунт - Прим. ред)», - ответил подозреваемый на вопрос, откуда у него чужой профиль в приложении для аренды авто.

В Общественной палате в связи с рядом инцидентов предложили установить видеокамеры в машинах каршеринга.