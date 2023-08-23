Водитель каршеринга, сбивший ребенка в состоянии опьянения, задержан в Москве

Подозреваемому молодому человеку теперь грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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В Москве задержали водителя каршеринга, который сбил пятилетнего ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщили в столичной прокуратуру, передает «360».

В настоящий момент ребенок находится в больнице, его состояние врачи оценивают как тяжелое. Его здоровью был причинен тяжкий вред.

По данным правоохранителей, в момент ДТП 27-летний молодой человек находился за рулем каршерингового автомобиля под чужим аккаунтом в состоянии опьянения. Кроме того, ранее он был лишен водительских прав.

Задержанному мужчине теперь грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее в столице ребенок сел на иглу в автомобиле каршеринга. Впоследствии стало известно, что в шприце, о который укололась девочка, найден мефедрон.