Водитель каршеринга, сбивший ребенка в состоянии опьянения, задержан в Москве
Подозреваемому молодому человеку теперь грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
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В Москве задержали водителя каршеринга, который сбил пятилетнего ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщили в столичной прокуратуру, передает «360».
В настоящий момент ребенок находится в больнице, его состояние врачи оценивают как тяжелое. Его здоровью был причинен тяжкий вред.
По данным правоохранителей, в момент ДТП 27-летний молодой человек находился за рулем каршерингового автомобиля под чужим аккаунтом в состоянии опьянения. Кроме того, ранее он был лишен водительских прав.
Задержанному мужчине теперь грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Ранее в столице ребенок сел на иглу в автомобиле каршеринга. Впоследствии стало известно, что в шприце, о который укололась девочка, найден мефедрон.