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Водитель каршеринга, сбивший ребенка в состоянии опьянения, задержан в Москве

Анна Назайкина
11:31 23.08.2023
Подозреваемому молодому человеку теперь грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Водитель каршеринга, сбивший ребенка в состоянии опьянения, задержан в Москве
© Фото: moscowproc, Telegram
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В Москве задержали водителя каршеринга, который сбил пятилетнего ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщили в столичной прокуратуру, передает «360».

В настоящий момент ребенок находится в больнице, его состояние врачи оценивают как тяжелое. Его здоровью был причинен тяжкий вред.

По данным правоохранителей, в момент ДТП 27-летний молодой человек находился за рулем каршерингового автомобиля под чужим аккаунтом в состоянии опьянения. Кроме того, ранее он был лишен водительских прав.

Задержанному мужчине теперь грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее в столице ребенок сел на иглу в автомобиле каршеринга. Впоследствии стало известно, что в шприце, о который укололась девочка, найден мефедрон.

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