В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Общественной палате предложили установить видеокамеры в машинах каршеринга

Анна Назайкина
11:11 24.08.2023
Человек, арендуя такой автомобиль, находится в общественном транспорте, отметил Александр Холодов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
Читайте нас на:

Зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Александр Холодов в беседе со «Звездой» предложил устанавливать в каршеринговых автомобилях видеорегистраторы. Таким образом он прокомментировал два последних инцидента, произошедших с арендованными авто в Москве.

Напомним, на этой неделе стало известно, что в столице ребенок сел на иглу в автомобиле каршеринга. Позже в шприце, о который укололась девочка, обнаружили мефедрон. Еще один несчастный случай - водитель за рулем каршеринга сбил 5-летнего ребенка на переходе. По данным прокуратуры, он был лишен водительских прав, ехал под чужим аккаунтом и находился в состоянии опьянения.

Холодов предположил, что стоит идти по пути того, чтобы каршеринговые компании могли собирать информацию о происходящем в авто - например, устанавливать видеорегистраторы.

«С одной стороны, мы понимаем, что это нарушает некую приватность, но и с другой стороны, мы понимаем, что человек, арендуя автомобиль, он находится в общественном транспорте... предполагается, что он там будет вести себя прилично», - сказал эксперт.

Один из вариантов - добавить в соглашение с пользователями право использовать сервисы сбора информации в виде видеорегистраторов и установить камеры если не повсеместно, то в части автомобилей, добавил Холодов.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков отметил, что каждый водитель, пользующийся каршерингом, идентифицирован фирмой. По его мнению, в таких машинах следует установить видеокамеры, чтобы проверять, что то или иное лицо сидит за рулем под своим профилем.

Идентифицировать водителя можно либо с помощью видеокамеры, либо косвенно, отслеживая локацию его телефона, совпадает ли она с местоположением его автомобиля, отметил Янков.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:50 В стране и мире
МО РФ: МиГ-31 не допустил нарушения границы норвежским «Посейдоном»
11:45 В стране и мире
Китай приостановил импорт рыбы и морепродуктов из Японии
10:41 В стране и мире
Работу лагеря в Бурятии, где отравились дети, приостановили
10:03 В стране и мире
Пограничники приземлили украинский дрон-разведчик в Курской области
06:15 Армия
Минобороны РФ: три украинских БПЛА сбиты над Брянской и Калужской областями
Популярное
Видео
Путин вручил звезды «Героев России» экипажу танка «Алеша»
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Мужчина хотел ограбить аптеку в Москве, но поранился о стекло и умер
Видео
Костомаров впервые после протезирования принял участие в ледовом шоу
Эксперт Эйсмонт рассказал, почему «Луна-25» не показала следы американцев на Луне
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.