В Общественной палате предложили установить видеокамеры в машинах каршеринга

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Зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Александр Холодов в беседе со «Звездой» предложил устанавливать в каршеринговых автомобилях видеорегистраторы. Таким образом он прокомментировал два последних инцидента, произошедших с арендованными авто в Москве.

Напомним, на этой неделе стало известно, что в столице ребенок сел на иглу в автомобиле каршеринга. Позже в шприце, о который укололась девочка, обнаружили мефедрон. Еще один несчастный случай - водитель за рулем каршеринга сбил 5-летнего ребенка на переходе. По данным прокуратуры, он был лишен водительских прав, ехал под чужим аккаунтом и находился в состоянии опьянения.

Холодов предположил, что стоит идти по пути того, чтобы каршеринговые компании могли собирать информацию о происходящем в авто - например, устанавливать видеорегистраторы.

«С одной стороны, мы понимаем, что это нарушает некую приватность, но и с другой стороны, мы понимаем, что человек, арендуя автомобиль, он находится в общественном транспорте... предполагается, что он там будет вести себя прилично», - сказал эксперт.

Один из вариантов - добавить в соглашение с пользователями право использовать сервисы сбора информации в виде видеорегистраторов и установить камеры если не повсеместно, то в части автомобилей, добавил Холодов.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков отметил, что каждый водитель, пользующийся каршерингом, идентифицирован фирмой. По его мнению, в таких машинах следует установить видеокамеры, чтобы проверять, что то или иное лицо сидит за рулем под своим профилем.

Идентифицировать водителя можно либо с помощью видеокамеры, либо косвенно, отслеживая локацию его телефона, совпадает ли она с местоположением его автомобиля, отметил Янков.