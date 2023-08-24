Момент наезда автомобиля на пешеходов в Калуге попал на видео

К настоящему моменту известно, что в результате ДТП пострадали 11 человек.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Опубликованы кадры страшной аварии в Калуге, в результате которой пострадали 11 человек. Руководитель скорой помощи и медицины катастроф Калужской области Анна Чернова сообщила, что среди травмированных - три ребенка.

На видео, которое оказалось в распоряжении «Звезды», видно, как черный автомобиль после проезда перекрестка въехал на тротуар и, сбив нескольких пешеходов, врезался в здание.

По данным МВД, мужчина 1974 года рождения находился за рулем транспортного средства незаконно - у него нет водительских прав. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.