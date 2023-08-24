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В Калуге водитель без прав сбил 10 человек на остановке

Анна Назайкина
14:55 24.08.2023
Предварительно, мужчина не справился с управлением.
© Видео: Алексей Жилкин © Фото: Алексей Жилкин
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В Калуге водитель сбил десять человек, которые находились на тротуаре, передает Telegram-канал 112.

По данным МВД, мужчина 1974 года рождения находился за рулем транспортного средства незаконно - у него нет водительских прав.

Страшная авария произошла сегодня днем на улице Кирова. Предварительно, водитель не справился с управлением и наехал на остановку, где стояли люди, которые ждали прибытия транспорта.

Телеканал «360», ссылаясь на очевидцев, передает, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящий момент на месте работают сотрудники ГАИ, медики и другие экстренные службы. Число пострадавших сейчас уточняется.

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