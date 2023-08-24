Профессор РАНХиГС Шамис: БРИКС растет из-за интереса к достижениям стран

Число стран БРИКС растет потому, что «очень хочется увидеть, что не только ты признаешь, что у тебя есть рост, но это увидели и другие», отметила эксперт Евгения Шамис.

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Директор международных консалтинговых проектов по развитию регионов стран мира, профессор РАНХиГС Евгения Шамис в разговоре со «Звездой» заявила, что мировое сообщество видит, какие рывки в последнее время сделали страны мира, в том числе члены БРИКС.

«Сейчас мы видим, как меняется мировой диалог, мировое обсуждение в связи с тем, что мир разнообразен, и с тем, что появилось больше примеров успешного развития, а мы продолжаем разговаривать в терминах старой идеологии: когда мы говорим про развитые страны, развивающиеся страны, страны третьего мира. У нас произошло много рывков, которые мы увидели в разных странах, и в частности в странах БРИКС, в странах, которые сейчас получили официальные приглашения. Они все на разных стадиях, но вот вопрос - насколько это готовы принять разные люди, даже не люди, а организации», - сказала она.

По мнению собеседника телеканала, количество стран БРИКС растет потому, что «очень хочется увидеть, что не только ты признаешь, что у тебя есть рост, но это увидели и другие». Эксперт отметила, что необходимо признать тот факт, что в самых разных государствах сделано очень много экономических, социальных и других рывков.

«Страны, которые присоединяются с их сильным развитием, Объединенные Арабские Эмираты, Дубай, который уже является этим показателем, и вот там же блок стран, который в Азии, и добавление Аргентины к странам Латинской Америки, мы не видим в общем-то практически пока такую разную Африку, которая сюда добавляется - ну вот у нас выявляется только Египет и Эфиопия. Но я думаю, это как раз передоговоренности большие, которые очень важны для всего мира», - заключила Шамис.

Сегодня президент ЮАР Сирил Рамафоса, зачитывая итоговую декларацию саммита БРИКС в Йоханнесбурге, пригласил Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноформатными членами организации. По словам южноафриканского лидера, их членство начнется с 1 января следующего года.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что название БРИКС не будет меняться после приема в свой состав новых государств. Министр отметил, что текущее наименование уже стало брендом.