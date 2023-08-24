Лавров: Запад заряжен на гегемонию любой ценой, страны понимают это и идут в БРИКС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что причиной взрывного роста БРИКС является понимание странами мира заряженности Запада на сохранение своей гегемонии в мире любой ценой.
«В чем причина такого взрывного роста в БРИКС? Мне кажется, она заключается в понимании странами, которые хотят сблизиться с "пятеркой", в понимании ими глубинных причин процессов, которые происходят на международной арене, которые обнажили абсолютную заряженность Запада на сохранение своей гегемонии любой ценой», - отметил Лавров, отвечая на вопрос корреспондента «Звезды».
Сергей Лавров отметил, что страны мира видят также и то, что Запад пытается не только «наказать» Россию, используя для этого Украину, но и устранить любое инакомыслие.
Ранее сообщалось о принятии в БРИКС Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии.